Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachsuche nach Person in der Ems in Rheda - Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (RB), Am Sonntagabend gegen 18:51 Uhr meldete eine Passantin in Rheda-Wiedenbrück, dass sie von Kindern angesprochen worden sei. Die Kinder haben der Frau gegenüber angegeben, dass ein Kind im Bereich der Straße Burgweg, in die Ems gefallen sei. Die Passantin alarmierte sofort die Polizei. Seitens der Feuerwehr und der Polizei wurden aufwendige Suchmaßnahmen eingeleitet. U.a. waren zwei Boote und ein Taucher sowie ein Polizeihubschrauber zur Rettung des "verunglückten Kindes" eingesetzt. Umfangreiche Ermittlungen, konnten den Unglücksfall jedoch nicht bestätigen, so dass sich die Meldung mit fortlaufender Stunde immer mehr als Falschmeldung herausstellte. Aus diesem Grund wurden die Suchmaßnahmen gegen 21:00 Uhr beendet. Der Polizei ist auch kein Fall eines vermissten Kindes bekannt, welcher mit diesem Einsatz in Verbindung gebracht werden könnte.

