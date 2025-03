POL-COE: Dülmen, Buldern, L835/ Jede Menge Holz gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Mehrzweckhalle in Buldern erneut Fensterscheiben auf der Rückseite eingeworfen. Diese wurden erst am Freitag (28.03.25) repariert. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17 Uhr am Freitag (28.03.25) und 12.40 Uhr am Sonntag (30.03.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

