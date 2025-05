FW-EN: Einsatz am Donnerstag

Ennepetal (ots) - Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem nicht alltäglichen Einsatz in die Kirchstraße alarmiert. Anwohner meldeten einen jungen Fuchs, der sich in einem Hinterhof verirrt hatte und diesen aus eigener Kraft nicht mehr verlassen konnte. Vor Ort wurde das Tier sichtlich verängstigt aufgefunden. Der Fuchs wurde eingefangen und anschließend dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten ...

mehr