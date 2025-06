Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Mittwoch, den 04.06.2025

Ennepetal (ots)

Zu einer unbekannten Rauchentwicklung in der Südstraße, wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch, den 04.06.2025 um 17:48 Uhr gerufen. Die Einsatzstelle wurde kontrolliert und da es keine Feststellung gab, rückten die 17 eingesetzten Kräfte um 18:18 Uhr wieder ein. Um 18:36 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Kölner Straße alarmiert. Dort wurde gemeldet, dass ein Kind in einem Fahrzeug eingeschlossen ist. Die Tür des PKW wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und das Kind den Eltern übergeben. Dieser Einsatzendete um 18:59 Uhr.

