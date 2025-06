Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am 11.06.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:58 Uhr in den Ortsteil Milspe zu einem ausgelösten Heimrauchmelder gerufen. An der Einsatzstelle konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden , da Kochdämpfe der Auslösegrund für den Rauchmelder waren. Die Feuerwehr Ennepetal die mit 9 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Einsatz um 21:17 Uhr beenden.

Um 22:55 Uhr ging es in die Ambrosius Brand Straße zu einer Kraftstoffspur. Die 4 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren neutralisierten die Kraftstoffspur und stellten ein Warnschild auf. Der Einsatz endete um 23:35 Uhr.

