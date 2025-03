POL-NI: Presseerklärungen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zur Polizeilichen Kriminalstatistik für die Landkreise Nienburg und Schaumburg

Stadthagen (ots) - (Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Montag, 17:00 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr in der Straße St. Annen, in Höhe der Hausnummer 44 in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten VW eines 38-jährigen Stadthägers. Der VW wurde ...

