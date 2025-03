Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Täter flüchten nach Raubüberfall auf 63jährigen Mann

Bad Kreuznach (ots)

Am 08.03.2025, um 21:50 Uhr, ging ein 63jähriger Mann die Rüdesheimer Straße in Richtung Rüdesheim entlang, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Die Männer forderten den Mann auf, ihnen seinen auf den Rücken mitgeführten Rucksack sowie Bargeld auszuhändigen. Als der Mann sich weigerte, riss einer der beiden Männer gewaltsam an dem Rucksack. Nachdem dies nicht zu dazu führte, den Rucksack an sich zu nehmen, schlug einer der beiden Männer den 63jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Rüdesheim.

Die beiden Täter trugen dunkle Oberbekleidung und sprachen akzentfreies Deutsch.

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell