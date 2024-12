Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Beverstedt - Täter werden gestört und können trotz eingeleiteter Fahndung mittels Polizeihubschrauber flüchten - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bevestedt. Am gestrigen Dienstasg (10.12.2024) kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Paula-Modersohn-Straße in Bevestedt. Als die 41-jährige Anwohnerin nach nach Hause kam, stellte Sie eine eingeschaltete Beleuchtung und zwei unbekannte, maskierte Personen in ihrem Haus fest. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Sie flüchteten im Anschluss. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten leider nicht zum Ergreifen der Personen. Weitere Nachbarn meldeten sich im Anschluss, dass die zwei unbekannten Personen bereits auf mehreren Grundstücken in der Umgebung festgestellt wurden. Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

