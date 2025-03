Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fastnachtsumzüge im Dienstgebiet der Polize Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Nachtumzug in Pfaffen-Schwabenheim am 28.02.2025 Am Freitag, den 28.02.2025, wurde in Pfaffen-Schwabenheim zum dritten Mal der Nachtumzug veranstaltet. Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen der anschließenden Party am Dorfgemeinschaftshaus wurde ein wechselseitiges Körperverletzungsdelikt und eine Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten aufgenommen. Insgesamt feierte die überwiegende Vielzahl jedoch ausgelassen und friedlich miteinander bis weit in die Nacht.

Kreuznacher Narrenfahrt am 01.03.2025

Am 01.03.2025 fand zum 51. Mal der Fastnachtsumzug "Kreiznacher Narrenfahrt" im Innenstadtbereich von Bad Kreuznach statt. Der Umzug startete mit 71 Zugteilnehmern um 13.33h und schlängelte sich durch die Kreuznacher Innenstadt. Laut Veranstalter kamen in diesem Jahr ca. 30.000 Besucher. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage wurden die Sicherheitsmaßnahmen von der Stadt Bad Kreuznach in diesem Jahr nochmals erhöht. Die Innenstadt von Bad Kreuznach wurde bereits ab 10.00h für den Straßenverkehr gesperrt. Es wurden technische Sperren durch LKW´s oder zertifizierte Durchfahrtssperren (sog. Oktablocks) an den Zufahrten zur Umzugsstrecke errichtet. Der überwiegende Teil der Veranstaltungsbesucher feierte fröhlich und ausgelassen bis in die Nacht hinein. Mit zunehmender Alkoholisierung kam es vor allem auf der Anschlussveranstaltung am Kornmarkt zu einigen Auseinandersetzungen, welche teilweise durch den zeitnahen Einsatz der im Veranstaltungsraum befindlichen Einsatzkräfte unterbunden werden konnten. Mit dem Ende der Veranstaltung verlagerte sich das Geschehen in die umliegenden Kneipen und Diskotheken, in denen die Fastnachtsnarren die Feierlichkeiten fortsetzten. In 2 Fällen kam es zu Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeikräfte und in einem Fall zu Widerstandshandlungen gegen Kräfte des kommunalen Vollzugsdienstes. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Weiterhin wurden polizeilich 13 Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Beleidigungen registriert. In zwei Fällen wurden täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen bei Besuchern fest,- und schließlich sichergestellt. Das Mitführen sogenannter Anscheinswaffen stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar. Die betroffenen Personen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Fastnachtsumzug Waldböckelheim am 02.03.2025 Am Sonntag, den 02.03.2025, fand in Waldböckelheim der 53. traditionelle Karnevalsumzug statt. Der Umzug mit über 40 Zugnummern startete planmäßig um 13:11 Uhr. Bei bestem Wetter feierten die Besucher friedlich und ausgelassen entlang der Zugstrecke. Die Veranstaltung verlief störungsfrei, es wurden keine Straftaten beanzeigt.

Rosenmontagsumzüge in Bad Kreuznach (Planig), Sommerloch und Hackenheim am 03.03.2025 Am Rosenmontag fanden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach abschließend noch Fastnachtsumzüge im Stadtteil Planig sowie in den Gemeinden Sommerloch und Hackenheim statt. Bei erneut bestem Wetter waren alle Umzüge gut besucht. Die Umzüge verliefen störungsfrei, ein polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich.

