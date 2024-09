Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Riedstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Wolfskehlen hat die Rüsselsheimer Kripo die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Samstagabend (7.9.) drangen bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen in der Straße "Im Meerchen" ein. Im Inneren wurden diverse Zimmer betreten und Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Kriminellen unter anderem Schmuck und Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell