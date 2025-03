Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk in Bad Kreuznach - Täter flüchten ohne Beute

Bad Kreuznach (ots)

Am späten Freitagabend, den 28.02.2025 kam es in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach zu einem versuchten schweren Raub auf einen Kiosk. Zwei maskierte junge Männer betraten gegen 22:25 Uhr den Verkaufsraum und forderten den 43-jährigen Kioskbetreiber unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe der Einnahmen auf. Der Ladenbesitzer ließ sich jedoch nicht einschüchtern und versuchte, die Täter zu verjagen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Geschädigte durch Schläge verletzt wurde. Die Täter ergriffen schließlich ohne Beute die Flucht zu Fuß in Richtung Mühlweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der verletzte Kioskbetreiber wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rüdesheimer Straße gemacht hat oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0671 8811-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell