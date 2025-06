Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tierrettung im Steilhang

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 15.07.2025

Gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tierrettung am Aussichtspunkt Hohenstein alarmiert. Vor Ort war ein Hund über die Mauer der Aussichtsplattform gesprungen und in den angrenzenden Steilhang gestürzt. Der Hund war zunächst nicht mehr auffindbar, da er sich nicht bemerkbar machte. Mit Hilfe eines speziellen Abseilgeräts seilten sich Einsatzkräfte etwa 50 Meter in das unwegsame Gelände ab, um den Hund zu suchen. Erst als ein Feuerwehrmann das Tier erreichte, gab dieses ein Zeichen von sich. Die Einsatzkräfte brachten den Hund daraufhin sicher auf einen unterhalb verlaufenden Wanderweg und übergaben ihn dem Besitzer, der sich anschließend zur tierärztlichen Untersuchung begab. Der Einsatz am Hohenstein konnte gegen 16:15 Uhr beendet werden. Während des laufenden Einsatzes am Hohenstein wurde der Grundschutz durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Zeitgleich rückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in die Wuppermannstraße aus. Dort hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohneinheit ausgelöst. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Alarms nicht zu Hause. Nachbarn wurden durch das Auslösen des Rauchmelders aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Die Wohnung wurde geöffnet und kontrolliert, ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Ein dritter Einsatz folgte gegen 17:00 Uhr: In der Ambrosius-Brand-Straße wurde auslaufender Kraftstoff aus einem PKW gemeldet. Vor Ort konnte jedoch kein Austritt festgestellt werden, sodass kein weiteres Eingreifen notwendig war. Die Feuerwehr Ennepetal war mit mehreren Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften im Einsatz

