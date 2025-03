Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannter Verkehrsteilnehmer soll Pkw-Fahrer bedroht haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am 24.03.2025 im Goldammerweg in Freiburg-Haslach ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 18.20 Uhr in eine Engstelle ein, um an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. In diesem Moment seien Fahrzeuge entgegengekommen, weshalb der Mann sein Auto zum Stehen brachte. Auch die entgegenkommenden Pkws hielten demnach an. Kurz darauf sei der bislang unbekannte Fahrzeugführer des dritten entgegenkommenden Fahrzeuges (hochwertiger Mercedes, schwarz) ausgestiegen und habe die Fahrertür des 54-Jährigen geöffnet und diesen am Kragen gepackt und bedroht.

Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Stand niemand. Das Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zur Identität des unbekannten Mercedes-Fahrers geben können.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell