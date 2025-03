Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer beim Überholvorgang verunglückt - Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.03.2025, gegen 17.30 Uhr, befuhren ein 84-jähriger Pkw-Fahrer und hinter ihm ein 66-jähriger Motorradfahrer den Turbinenkreisel und verließen den Kreisverkehr an der Abfahrt zur Kreisstraße 6333 in Richtung Minseln. Kurz danach wollte der 66-jähriger Motorradfahrer den vor ihm fahrenden 84-jährigen Pkw-Fahrer überholen. Während des Überholvorganges kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge und der 66-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Im weiteren Verlauf kollidierte der Motorradfahrer mit einer Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell