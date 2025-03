Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Teereimer am Vogelsang illegal entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Wie dem für Umweltstraftaten zuständigen Fachdienst der Polizei, Gewerbe und Umwelt, mitgeteilt wurde, hat jemand in den Tagen vor dem 19. März im Bereich des ehemaligen Krankenhauses (Stadtteil Nollingen) seinen Abfall illegal am Vogelsang entsorgt. Dies ist ohnehin schon nicht zulässig; im vorliegenden Fall ermittelt die Polizei jedoch sogar wegen einer Umweltstraftat, weil die Täterschaft nicht nur Sperrmüll (zerlegte Möbelplatten), sondern auch zwei offene 40 Liter Eimer entsorgt hatte, in welchen sich zumindest noch Restmengen Teer befanden. Bitumenöle und ähnliche Stoffe können wasserlöslich sein und gelten nach wissenschaftlicher Einschätzung als sogenannte gefährliche Abfälle. Den Sperrmüll und auch die Eimer hätte die Täterschaft kostenlos der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen können. Für die Entsorgung ist nun der Grundstückseigentümer zuständig. Möglicherweise gibt es Beobachtungen, welche die Polizei zum Verantwortlichen führen könnten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040 (24 h) oder zu den üblichen Bürozeiten an den Fachdienst Gewerbe / Umwelt unter 0761 21689-200.

