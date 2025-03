POL-FR: Steinen: Farbschmierereien an Schulzentrum und Rathaus

Freiburg (ots) - Am Samstag, 22.03.2025, gegen 06.20 Uhr, wurde der Polizei ein in Brand stehender Schopf in Istein in der Straße "Am Schenkenschlössle" gemeldet. Der zu Wohnraum umgebaute Schopf sei direkt an ein Gebäude angeschlossen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Brandzehrung beschränkte sich auf die hölzerne Außenvertäfelung ...

