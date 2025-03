Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brennender Baum

Eckelsheim (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025, kam es gegen 19:30 Uhr, außerhalb der Ortslage, Eckelsheim, abseits der K 5 in Verlängerung der Bellerkirchstraße in Richtung L 409 zu dem Brand einer etwa 80-Jahre alten Pappel. Aufgrund der Witterungslage dürfte eine spontane Selbstentzündung auszuschließen sein. Der Brand wurde von der verständigten Feuerwehr gelöscht, wobei einige Äste des Baumes entfernt werden mussten. Für die Ortsgemeinde Eckelsheim entstand ein Sachaschaden von ca. 500EUR. Einer Zeugin vielen im Vorfeld des Brandes zwei Jugendliche auf, die sich im Bereich des Brandortes aufhielten. Hinweise, dass die Jugendlichen mit dem Brandereignis in Verbindung stehen, liegen derzeit nicht vor. Die Jugendlichen könnten vielmehr wichtige Zeugen darstellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell