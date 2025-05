Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Güterzugbrand in Offenburg: Zehn Neufahrzeuge in Flammen - Schaden von ca. einer Million Euro

Im Güterbahnhof Offenburg ist eine Wageneinheit in Vollbrand geraten. Nach den Löscharbeiten wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen.

Am 17. Mai wurde die Bundespolizei gegen 02:40 Uhr über einen Brand im Bereich des Güterbahnhofs Offenburg informiert. Eine abgestellte Wageneinheit mit mehreren Neufahrzeugen war in Brand geraten. Nachdem die Bahnstrecke gesperrt und die Oberleitung geerdet worden war, konnte die Feuerwehr Offenburg mit den Löscharbeiten beginnen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zehn Neufahrzeuge in Brand geraten. Die Landespolizei setzte einen Helikopter und eine Drohne für das Anfertigen von Übersichtsaufnahmen der Einsatzstelle ein. Gegen 4 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Derzeit wird eine Brandwache durch die Feuerwehr durchgeführt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Schaden wird auf ca. eine Million Euro geschätzt.

