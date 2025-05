Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schnelle Zurückweisung ins Heimatland

Iffezheim (ots)

Gestern Nachmittag wurde einem marokkanischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Iffezheim im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen die Einreise verweigert. Gegenüber den Beamten konnte er sich mit einem marokkanischen Reisepass ausweisen. Weitere Dokumente, die seine Einreise und seinen Aufenthalt legitimieren würden, konnte der Mann jedoch nicht vorlegen.

Recherchen ergaben, dass gegen den 26-Jährigen bereits im Jahr 2020 eine Ausweisungsverfügung erlassen wurde, zudem wurde er im Jahr 2024 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt und war nach seiner Haftentlassung unbekannten Aufenthalts.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er noch am selben Tag vom Flughafen Frankfurt am Main nach Casablanca in Marokko zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell