BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Rheinau: Algerier unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots) - Am Mittwoch (14.05.) wurde ein 34-jähriger Deutscher am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 60-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt verbüßen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: ...

