BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte aufgefunden: 33-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

Rheinau (ots) - Die Bundespolizei hat am Dienstagabend (13.05.) einen 34-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Rheinau festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro bezahlen und so eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

