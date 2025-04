POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt in Gillenfeld

Speicher (ots) - Am Freitag dem 11.04.2025 gegen 16:50 Uhr gingen bei der Polizei Bitburg mehrere Anrufe über einen unsicher geführten PKW auf der L39 zwischen den Ortslagen Herforst und Speicher ein. Der PKW verunfallte unter anderem im Abfahrtsbereich Beilingen und setze anschließend die Fahrt in die Ortslage Speicher fort, wo er durch beherztes Eingreifen anderer Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert werden konnte. Während der Fahrt über die L39 kam es zu ...

