Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseversuch gescheitert

Kehl (ots)

Ein algerischer Staatsangehöriger wurde am Dienstag (13.05.) am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Er wies sich mit dem Foto einer spanischen Identitätskarte auf seinem Smartphone aus. Bei der Überprüfung des Dokuments kamen den Beamten erhebliche Zweifel an der Echtheit des Ausweises. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke des 25-Jährigen stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell