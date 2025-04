POL-GM: Unbekannte brechen Automaten auf

Hückeswagen (ots) - Unbekannte sind zwischen 15:30 Uhr am Freitag (25. April) und 12:30 Uhr am Samstag in ein Hotel in Hückeswagen-Dürhagen eingebrochen. Die Kriminellen traten ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der ...

