Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnungseinbruch in der Mozartstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 14.08.2024, 14:00 Uhr und Donnerstag, 15.08.2024, 14:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Böblingen ein. Hierzu stiegen sie mit einer vor Ort gefundenen Leiter auf einen Balkon, hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entkamen mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell