Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei stoppt Autofahrer nach Schlangenlinien-Fahrt

Nümbrecht (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Sonntagabend (27. April) gegen 20 Uhr einen Autofahrer, der auf der L339 in Schlangenlinien in Richtung L320 unterwegs war. Auf seiner Fahrt fuhr der 57-jährige Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid einen Leitpfosten um und touchierte in der Straße "Holsteins-Mühle" ein Brückengeländer. Als die Polizei den Autofahrer in der Straße "Eckenbacher Hardt" antraf, erhöhte dieser kurz die Geschwindigkeit, als wolle er flüchten, hielt dann jedoch an. Das Auto war an der Front stark beschädigt. Der 57-Jährige war augenscheinlich betrunken. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er mit zur Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

