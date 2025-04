Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter räuberischer Ladendiebstahl in Supermarkt

Gummersbach (ots)

Am Samstagnachmittag (26. April) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 16:35 Uhr, wie sich drei Frauen in einem Lebensmittelgeschäft in der Dieringhauser Straße Lebensmittel einsteckten und beabsichtigten, das Geschäft zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er die drei im Kassenbereich ansprach, wurde eine der drei jungen Frauen, eine 20-Jährige aus Gummersbach, sofort aggressiv. Sie bespuckte den Ladendetektiv, trat ihn, schrie und beleidigte ihn. Die beiden anderen, eine 24-Jährige und eine 21-Jährige, ebenfalls aus Gummersbach, standen dabei. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei verhielt sich die 20-Jährige respektlos und beleidigte diese. Die Tatbeute wurde vor Ort dem Markt überreicht. Nach einer Gefährderansprache und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei vor Ort entlassen. Auf die 20-Jährige wartet nun eine Strafanzeige.

