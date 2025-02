Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in einem Wohnhaus

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr über einen Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße informiert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Brandausbruch in einer Wohnung des Gebäudes. Zehn Personen wurden in der Folge aus dem Gebäude evakuiert und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 51 Kameraden im Löschangriff tätig und konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar, für die Bewohner wurden von Stadt Arnstadt Notunterkünfte organisiert. Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf ca. 150.000 Euro geschätzt. (jk)

