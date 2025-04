POL-GM: Alkoholisierte E-Scooterfahrerin nach Sturz verletzt

Wipperfürth (ots) - Am 22. April (Dienstag) um 03 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Lenneper Straße. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie der Kriminelle mit einem Brecheisen die Türe eines Metallkäfigs gewaltsam öffnet, einen dort abgestellten E-Scooter herausnimmt und sich fahrender Weise in unbekannte Richtung entfernt. Der E-Scooter-Dieb trug eine Kapuzenjacke und eine Arbeitshose mit Reflektoren am Schienbein und der ...

mehr