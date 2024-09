Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, K16/ Auto mit Baum kollidiert

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Mittwoch (11.09.24) mit einem Baum an der K16 zusammengestoßen. Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 21-jährige Dülmenerin die Kreisstraße in der Bauerschaft Leversum. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Schild und einem Baum. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war rund eine Stunde gesperrt.

