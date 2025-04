Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Randalierer landet in Gewahrsam

Gummersbach (ots)

In einer Gaststätte in der Wilhelm-Breckow-Allee randalierte am Samstag (26. April) gegen 01.30 Uhr ein. Weil der 44-jährige Randalierer aus Overath die Gaststätte nicht verlassen wollte, beschädigte er die Eingangstür. Im weiteren Verlauf kam es zwischen dem 44-Jährigen und einem 31-jährigen Gummersbacher zu einer Auseinandersetzung. Vor der Gaststätte bedrohte der 44-Jährige den 31-Jährigen mit einem Messer und lief dann in Richtung Hindenburgstraße davon. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Tatverdächtigen in der Hindenburgstraße an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit über zwei Promille positiv aus. Der 44-Jährige erhielt einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

