LPI-GTH: Containerbrand - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Heute Morgen befuhr eine 39-jährige Fahrerin eines Skoda die B88 von Langewiesen in Richtung Gehren. Dabei kam die Frau aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd) ...

