HZA-P: Gefährliches Reisemitbringsel: Schlagringe aus Tel Aviv für die Enkelkinder / Der Zoll am Flughafen BER greift ein

Bereits im Februar entdeckte der Zoll am Flughafen BER im Koffer einer Rentnerin zwei Schlagringe. Da es sich hierbei um verbotene Gegenstände handelt, leiteten die Zöllner vor Ort gegen die 75-jährige Frau ein Strafverfahren wegen Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Zunächst ließ die Beamten eine Röntgenkontrolle eines grünen Hartschalengepäckstückes stutzig werden. Die anschließende manuelle Nachkontrolle bestätigte den Verdacht und brachte zwei metallische Schlagringe zum Vorschein. Besonders befremdlich wirkte die Aussage der Rentnerin, die Schlagringe seien für ihre Enkelkinder zum Klavierspielen bestimmt. Sie gab außerdem an, die Schlagringe auf einem Markt gekauft zu haben. Dass es sich um Waffen handelt, habe sie nicht gewusst.

