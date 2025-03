Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll stoppt Reisenden mit gefälschten Luxusartikeln verteilt auf drei Koffer und ein Handgepäckstück am Flughafen BER

Deal platzt bei der Einreise

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Bereits im Januar stoppte der Zoll am Flughafen BER einen Reisenden aus Istanbul kommend mit diversen Luxusartikeln in unterschiedlichen Größen und Ausführungen verteilt auf drei Koffer und ein Handgepäckstück.

Als der 28-jährige Deutsche den grün gekennzeichneten Ausgang für anmeldefreie Waren passierte, baten ihn die Zöllner zur Kontrolle. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, am Vormittag desselben Tages nach Istanbul gereist zu sein, um die Gepäckstücke mit den neuen Kleidungsstücken abzuholen. Seinen Angaben zufolge hat er etwa 1.000 Euro für die gesamten Waren, die ausschließlich mit hochpreisigen Modemarken gelabelt waren, gezahlt. Diesen Deal hätte er bei seiner letzten Reise in die Türkei ausgehandelt. Bestimmt seien sie allesamt für seine Freunde und Familie in Guinea. Bei seiner in naher Zukunft geplanten Reise nach Guinea wollte er die Kleidungsstücke verteilen.

Aufgrund des gewerblichen Charakters und den zu erwartenden Einfuhrabgaben, welche 250 Euro deutlich übersteigen, leiteten die Zöllner vor Ort ein Steuerstrafverfahren gegen den Reisenden ein und stellten sämtliche Luxusartikel sicher. Eine Prüfung seitens der Markenrechteinhaber ergab, dass es sich bei sämtlichen eingeführten Luxusartikeln um Fälschungen handelt. Im Anschluss an das Verfahren werden diese zollseitig vernichtet. Hätte es sich bei den Luxusartikeln um Originale gehandelt, betrüge deren Marktwert über 46.000 Euro.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell