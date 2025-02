Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Gefährliche Feuerwerkskörper aus Thailand an Bord

Zöllner stoppen am Flughafen BER Rentnerin mit verbotener Feuerwerksbatterie im Gepäck

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Am 21. Januar 2025 stellte der Zoll am Flughafen BER bei einer Gepäckkontrolle einer 65-jährigen Reisenden, die über Doha aus Bangkok einreiste, eine verbotene Feuerwerksbatterie mit 36 Schuss sicher. Die in China produzierte Ware enthielt weder Informationen über eine Nettoexplosivmasse noch einen Konformitätsnachweis oder eine CE-Kennzeichnung. Auf Nachfrage gab die in Sachsen-Anhalt beheimatete Frau an, die Feuerwerksbatterie für ihre Enkel mitbringen zu wollen. Eine Erlaubnis oder einen Befähigungsschein nach dem Sprengstoffgesetz konnte die Rentnerin nicht vorlegen. Aus diesem Grund leiteten die Zollbeamten gegen sie ein Strafverfahren wegen Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Sprengstoffgesetz ein. Wie die Ware trotz Sicherheitskontrolle überhaupt an Bord gelangen konnte, ist Gegenstand der sich nun anschließenden Ermittlungen.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell