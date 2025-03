Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Hauptzollamt Potsdam begrüßte am 1. März neun Studierende

Neuer Jahrgang startet beim Zoll durch

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Mehr als 400 junge Menschen starteten am 1. März 2025 ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, davon neun beim Hauptzollamt Potsdam.

Der Leiter des Hauptzollamtes Potsdam, Dr. Tim Bretschneider, begrüßte die Nachwuchskräfte im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Er beglückwünschte die Studierenden und er freute sich über die personelle Unterstützung in Zeiten des stetig anwachsenden Aufgabenportfolios der Zollverwaltung.

"Ich wünsche unseren Studierenden viel Kraft, Motivation und Erfolg für die bevorstehenden drei Jahre bei ihrem Vorbereitungsdienst. Wir als Team stehen ihnen jeder Zeit unterstützend zur Seite", mit diesen Worten begrüßte die Ausbildungsleiterin vom Hauptzollamt Potsdam, Antonia Ebers, den neuen Jahrgang.

Das dreijährige Studium verbindet Theorie an der Hochschule des Bundes in Münster mit Praxisphasen im Ausbildungshauptzollamt sowie in Zollämtern und Zollfahndungsämtern. Nach dem Abschluss erwartet die Absolventen eine Übernahme in die Zollverwaltung. Diese bietet nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch vielfältige und spannende Tätigkeiten im Bereich der Steuereinnahme- und Wirtschaftsverwaltung bis hin zum Vollzugsdienst als Sicherheitsbehörde.

Bewerbungen für den 1. März 2026 sind noch bis zum 15. April 2025 möglich. Weitere Informationen zur Bewerbung und zum Studium finden sich auf zoll-karriere.de oder zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell