POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der B266 bei Bad Bodendorf - Erstmeldung

Mayen (ots) - Am 12.03.2024, um 02.25 Uhr wurde der Brand zweier Wohnwägen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Aktienstraße in Mendig gemeldet. Beide Wohnwägen wurden ersten Ermittlungen zufolge bereits seit mehreren Monaten nicht mehr genutzt; eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf ein Gebäude bestand ebenfalls nicht. Obwohl der Brand durch die Feuerwehr der VG Mendig gelöscht werden konnte, wurden ...

mehr