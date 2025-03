Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Erfolgreiche Zollkontrolle

Potsdamer Zoll leitet auf der A 10 Steuerstrafverfahren ein, erhebt Steuern in Höhe von knapp 2.000 Euro und zieht in Weinkartons versteckte Zigaretten aus dem Verkehr

Potsdam (ots)

Vergangenen Freitag stellte der Potsdamer Zoll bei einer Kontrolle auf der A 10, Rastplatz Siethener Elsbruch Nord (Nähe Ludwigsfelde), in einem Sprinter besetzt mit drei Fahrzeuginsassen insgesamt 9.720 rumänische Zigaretten versteckt in Weinkartons sicher. Gegen den 26-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren ein und erhoben Tabaksteuern in Höhe von 1.808,89 Euro. Diese konnte der Beschuldigte vor Ort nicht begleichen. Darüber hinaus setzten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro fest, welche der Fahrer sofort entrichtete. Nach der Reiseroute befragt, erklärte der Fahrer, dass sie aus Rumänien kämen und für drei Tage nach Frankreich fahren würden. Auf weitere Nachfragen hin, gaben die Fahrzeuginsassen an, jeweils 800 Zigaretten mitzuführen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Zöllner mehr als die vierfache Menge an Zigaretten fest. "Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation mussten meine Kollegen von einem gewerblichen Verbringen ausgehen, so dass im vorliegenden Sachverhalt der Verdacht der Steuerhinterziehung besteht", so der Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege, Torsten Biehl.

