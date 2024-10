Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LKW beschädigt Mauer und flüchtet

Mudersbach (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2024 befuhr in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr, ein LKW die Einbahnstraße Auf'm Strüdchen in Mudersbach und beabsichtige an der Einmündung zur Adolfstraße abzubiegen. Die Straße Auf'm Strüdchen ist mit einer Gewichtsbegrenzung für Fahrzeuge von mehr als 1,5t gesperrt. Der zu große und folglich zu schwere LKW streifte in der engen Straße während des Abbiegevorgangs sowohl rechts- als auch linksseitig jeweils eine Mauer. Nach der Kollision fuhr der LKW in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell