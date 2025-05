Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 40-Jähriger flüchtet vor Grenzkontrolle und leistet Widerstand

Kehl (ots)

Heute Morgen leistete ein türkischer Staatsangehöriger Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde der 40-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl einer Kontrolle unterzogen. Der Mann ergriff die Flucht und rannte über eine Straße. Er wurde nach einer kurzen Verfolgung zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei wehrte er sich gegen das Anlegen der Handfesseln. Sowohl der 40-Jährige als auch ein Beamter erlitten leichte Schürfwunden an den Knien. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann keine Dokumente vorlegen konnte, die ihn zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen. Er war jedoch im Besitz eines griechischen Flüchtlingsausweises. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, fahrlässiger Körperverletzung und versuchter unerlaubter Einreise.

