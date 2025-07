Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim im Dauereinsatz - Personenrettung, Rutschpartie und Brandmeldealarm

Weinheim (ots)

Nicht nur ein brennender Baum im Kastanienweg forderte am Montag die Freiwillige Feuerwehr. Innerhalb weniger Stunden rückten die Einsatzkräfte zu weiteren drei Einsatzlagen aus. Eine Personenrettung in der Bertleinssiedlung, eine größere Ölspur auf Parkplatz hinter dem Drogeriemarkt Müller und ein Brandmeldealarm in der Gemeinschaftsunterkunft Fichtestraße.

Weinheim. Am Montagvormittag kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Bertleinssiedlung gerufen. Dort musste eine Person aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gerettet werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war eine Rettung nur über die Drehleiter möglich. Um den Transport sicher durchführen zu können, mussten ein Fenster sowie ein Zaunelement demontiert werden. Die Person wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben.

Gegen Montagmittag 12:30 Uhr rückte die Abteilung Stadt dann in die Institutstraße aus. Dort meldeten Passanten auf dem Parkplatz hinter dem Drogeriemarkt Müller eine rutschige Flüssigkeit. Vor Ort stellte sich heraus, dass dort auf rund 50 Quadratmeter sich eine große Ölspur auf dem Parkplatz ausgebreitet hatte. Die Betriebsstoffe stellten eine erhebliche Rutschgefahr dar. Da eine Reinigung mit den Mitteln der Feuerwehr nicht ausreichend möglich war, wurde eine Fachfirma hinzugezogen. Die Einsatzstelle wurde gesichert und nach Eintreffen der Spezialfirma an diese übergeben.

Am Montagabend löste gegen 17:30 Uhr die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft Fichtestraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen war das Gebäude bereits teilweise geräumt. Die Alarmtöne signalisierten den Bewohnern das Gebäude zu verlassen. Mehrere Trupps unter Atemschutz kontrollierten das Gebäude. Es konnte aber glücklicherweise kein Feuer festgestellt werden. Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgesetzt wurde konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell