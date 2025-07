Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Sirenentest am Freitag, den 11.07.2025

Weinheim (ots)

Anlässlich der Jahreshauptübung der Feuerwehr Hemsbach am Freitagabend, den 11.07.2025 werden die Sirenen ausgelöst. Die Feuerwehr Weinheim schließt sich an, um die Sirenen im Weinheim Stadtgebiet zu testen.

Am Freitag, den 11. Juli werden gegen 18:00 Uhr alle Sirenen in Weinheim und alle Sirenen in Hemsbach, sowie auch Laudenbach heulen. Anlässlich der Jahreshauptübung der Feuerwehr Hemsbach, werden die Hemsbacher Sirenen getestet. Die Stadt Weinheim und die Gemeinde Laudenbach schließen sich an, da die benachbarten Sirenen auch zu hören sind und es dadurch in der Vergangenheit zu Verwechslungen kam.

Durch die Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg werden zunächst ein an- und abschwellender Heulton ausgelöst, das bedeutet (im Ernstfall), man soll das Rundfunkgerät einschalten. Da solche Sirenenalarmierungen aber sehr lokal stattfinden können, sollte man sich auch im Internet informieren. Um die Bevölkerung schnell zu warnen, wird die Information einer Sirenenauslösung durch die Feuerwehr an die Pressestelle der Stadt Weinheim, der Feuerwehren Hemsbach, Laudenbach und Weinheim und die lokalen Medien weitergegeben, damit diese über ihre jeweiligen Internetseiten die Info veröffentlichen können.

Hier findet man dann auch Verhaltensanweisungen, die dazu beitragen können, sich vor den möglichen Gefahren zu schützen. Im Anschluss folgt ein Dauerton von drei Mal zwölf Sekunden (Feueralarm) und zwei Minuten später ein einminütiger Dauerton (Entwarnung). Die Warnsirenen sind nur dann sinnvoll, wenn die Bevölkerung mit den Signalen vertraut ist und auch den Test vom Ernstfall unterscheiden kann. Deshalb sind Testtermine wie am Freitag, den 11. Juli wichtig. Damit wir einen Überblick darüber haben, ob auch alle Sirenen ordnungsgemäß ausgelöst haben, bitten wir die Bevölkerung, uns unter folgendem Link oder QR-Code eine Rückmeldung zukommen zu lassen:

https://forms.office.com/e/72iBgESNBF?origin=lprLink

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell