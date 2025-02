Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebin mit Foto gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Beamte des Betrugskommissariats suchen eine Frau, die bereits am Freitag, 24.02.2023, bei einem Privatkauf Gold in einem sechsstelligen Wert erbeutete, indem sie unbemerkt zwei Pakete vertauschte.

Die gesuchte Frau traf sich am Freitagvormittag, gegen 10:30 Uhr mit einem 56-jährigen Bielefelder in einem Gebäude an der Schneidemühler Straße. Der Bielefelder hatte zuvor Gold zum Verkauf angeboten. Nachdem sich beide Seiten geeinigt hatten, verpackten sie das Gold in einer von der Frau mitgebrachten Verpackung und versiegelten das Paket gemeinsam.

Dann berichtete die Frau von Zahlungsschwierigkeiten und versicherte, das Geld zeitnah zu überweisen, nicht jedoch mit der vereinbarten Echtzeitüberweisung. Der 56-Jährige wurde misstrauisch, öffnete das Päckchen und vergewisserte sich, dass das Gold noch da war.

Dann ging die Frau zu einem Taxi. Als sie wiederkam, versiegelten die beiden das Paket erneut, wobei die Frau das Paket unbemerkt vertauschte.

Beide Seiten verschoben die Kaufabwicklung auf einen späteren Zeitpunkt. Nach einigen Tagen musste der Bielefelder feststellen, dass sich in dem Paket kein Gold befand, sondern eine wertlose Attrappe.

Die Tatverdächtige wurde von dem Geschädigten fotografiert. Wer kann Angaben zu ihrer Person machen?

Es handelt sich dabei um eine circa 25 bis 40 Jahre alte Frau mit blonden, langen und glatten Haaren. Sie war bekleidet mit einem beigen Mantel, beigen Stiefeln/Stiefeletten und einer dunklen Hose. Auffällig war ihre Tätowierung in Form einer Schleife an dem rechten Ringfinger.

Zwei Fotos der gesuchten Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/160917

Hinweise zu der Trickbetrügerin nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell