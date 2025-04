Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte knacken Firmenwagen

Werkzeuge stahlen Diebe am Montag oder Dienstag in Biberach aus zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe zwischen 18.30 Uhr und 5.15 Uhr am Werk. An einem der geparkten Fahrzeuge auf dem Firmengelände in der Straße Röhrenöschle brachen sie die Tür zum Laderaum auf. Daraus nahmen zwei Arbeitsmaschinen mit. Ein weiteres Werkzeug deponierten sie unter dem Fahrzeug. Entweder wurden die Einbrecher bei der Tat gestört oder sie wollten ihre Beute zu einem späteren Zeitpunkt holen. Eine weitere Tat geschah in derselben Nacht auf einem Firmengelände in der Straße Oberer Bühl. Kurz nach 1 Uhr öffneten zwei Unbekannte gewaltsam die Hintertür eines Handwerkerfahrzeuges. Die beiden Männer luden mehrere Hartschalenkoffer aus. In denen befanden sich die Arbeitsmaschinen. Bei dem Einbruch wurden die Täter auch von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Diebe entfernten sich mit samt den Koffern in Richtung Bergerhauser Straße. Dort packten sie ihre Beute in einer dunklen Ecke aus und flüchteten. Die Werkzeugkoffer ließen die Unbekannten zurück. Die Polizei Biberach hat nun in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Die Polizei hat die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Die nimmt die das Polizeirevier Biberach unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

