Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Gefährliche Körperverletzung auf Campingplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23. August 2024, gegen 23:40 Uhr kam es auf einem Campingplatz in der Seestraße in Freiburg zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei zunächst Unbekannte mit mindestens vier Personen im Alter von 16 bis 43 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des dortigen Kiosks in Streit, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung überging.

Nachdem die beiden unbekannten Männer die Örtlichkeit daraufhin verlassen hatten, kamen sie kurze Zeit später zurück, griffen zwei Frauen im Alter von 24 und 40 Jahren mit Eisenstangen an und flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung konnten beide Angreifer in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19- sowie 23-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit.

Bei der Auseinandersetzung wurden nach aktuellem Ermittlungsstand vier Personen leicht verletzt.

Die Hintergründe der Streitigkeit sind derzeit Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

