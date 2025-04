Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Schlägerei am Bahnhof

Am Dienstag rückte die Polizei zu einer Auseinandersetzung in Heidenheim aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Bahnhof gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich noch ein leicht verletzter 22-Jähriger angetroffen werden. Laut Angaben von Zeugen soll der Verletzte wohl von vier bis fünf jungen Männern mit arabischem Aussehen angegriffen worden sein. Diese schlugen und traten auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Dann flüchteten sie. Rettungskräfte brachten den Verletzten vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlung aufgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang noch unklar.

