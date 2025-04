Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll zieht Heroin, Marihuana und Ecstasy aus dem Verkehr/Drogenschmuggler bei Verkehrskontrollen auf A2 und 44 erwischt - Ecstasy Tabletten in Unterhose

Bielefeld (ots)

Der Bielefelder Zoll stellte bei Verkehrskontrollen auf den Bundesautobahnen 2 und 44 in den letzten Wochen rund 3,5 Kilogramm Heroin, knapp 3 Kilogramm Marihuana sowie etwa 50 Gramm Ecstasy Tabletten sicher.

Am Donnerstag, den 13.03.2025, wurde eine 27-jährige Reisende, die mit einem in den Niederlanden zugelassenem Pkw auf der BAB 44 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs war, von der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr Paderborn/Lippstadt zur Kontrolle auf den Rastplatz Sintfeld Süd bei Bad Wünnenberg geleitet. In der Handtasche der Frau, die keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, fanden die Zollbeamten zunächst einige Gramm Marihuana. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass hinter dem Fahrersitz, in einer Plastiktüte, insgesamt sieben Blöcke mit einem braunen Pulver verstaut waren. Die Vermutung, dass es sich bei dem Pulver um rund 3,5 Kilogramm Heroin handelte, bestätigte das Anzeigeverhalten eines Rauschgiftspürhundes der Kreispolizeibehörde Soest, der zufällig in der Nähe war, sowie ein durchgeführter Schnelltest.

Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Nach Übergabe der Frau an die Polizei wurde sie dort aufgrund ihrer ungeklärten Identität erkennungsdienstlich behandelt. Die Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main - Dienstsitz Kassel - im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn aufgenommen.

Etwa 2,2 Kilogramm Marihuana entdeckte die Kontrolleinheit Verkehrswege aus Anröchte am Freitag, den 07.03.2025, an der BAB 2 bei Hamm, bei der Kontrolle eines Pkws mit polnischer Zulassung auf der Rastanlage Rhynern Süd. Der 26-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer erklärten, aus Dortmund zu kommen, wo sie als Zeugen bei einem Gerichtstermin ausgesagt hätten und nun wieder auf dem Rückweg nach Polen seien. Bei der Intensivkontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Zollbeamten im Fußraum hinter dem Fahrersitz einen vakuumverschweißten Folienbeutel sowie ein Postpaket mit drei weiteren Vakuumbeuteln. Sämtliche Beutel beinhalteten ausschließlich Marihuana.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Dortmund entschied, von einem Haftantrag abzusehen und gestattete, nach Erhebung einer Sicherheitsleistung von jeweils 500 Euro, die Weiterreise der Männer.

Die Ermittlungen führt jetzt das Zollfahndungsamt Essen.

Bereits im Februar interessierten sich Beamtinnen und Beamte der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr Paderborn/Lippstadt für einen Pkw mit polnischem Kennzeichen, der auf der BAB 44 bei Bad Wünnenberg unterwegs war und lotsten diesen für eine Kontrolle auf den Rastplatz Sintfeld Süd. Der 43-jährige Fahrer gab an, dass er und sein 30-jähriger Beifahrer, aus Aachen kommend, auf dem Weg nach Kassel seien, um sich dort Arbeit zu suchen. Zudem erklärten die Männer, keine Betäubungsmittel oder andere verbotene Gegenstände mitzuführen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich jedoch heraus, dass die beiden nicht die Wahrheit gesagt hatten. Im Kofferraum, unter dem Ersatzrad, war eine Einkaufstüte mit 660 Gramm Marihuana versteckt. Zudem fanden die Zöllnerinnen und Zöllner noch etwa 50 Gramm Ecstasy Tabletten bei der körperlichen Durchsuchung des Beifahrers in dessen Unterhose.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen beide Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet. Sie durften jedoch, nach Erledigung aller Formalitäten, ihre Reise fortsetzen.

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main - Dienstsitz Kassel - ermittelt in dem Sachverhalt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

Zusatzinformation:

Die Vorfälle können aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht werden.

