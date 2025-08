Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg/Flein: 43-Jährige wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Am Sonntag, den 20. Juli 2025, gegen 07:50 Uhr, wurde eine 43-jährige Frau im Bereich der Kreuzung der Theresienstraße zur Karlsruher Straße im Stadtgebiet Heilbronn durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg als Fahrerin eines Pkws einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau sowie des Fahrzeugs konnten geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Im weiteren Verlauf wurde ihre Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten rund zwei Kilogramm Amphetamin sicher, welches teilweise bereits in Verkaufseinheiten abgepackt war. Darüber hinaus wurden diverse Utensilien zur Portionierung und Verpackung, 1.120,- Euro Bargeld sowie kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy aufgefunden.

Daher wird der Tatverdächtigen nun der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde die 43-Jährige am Montag, den 21. Juli 2025, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zum Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell