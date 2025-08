Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verdächtiger Transporter unterwegs, Brand in Mehrfamilienhaus, Körperverletzung, Kontrollen gegen Poser und Raser und Verkehrsunfall

Kirchardt-Berwangen: Mehrere Anrufe durch falsche Polizeibeamte - Verdächtiger Transporter unterwegs Am Freitagabend meldeten mehrere Anwohner in Kirchardt-Berwangen verdächtige Anrufe durch eine unbekannte Frau. Zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr gab sich die Anruferin im Bereich der Forststraße, Höhenstraße, Salinenstraße, Bergstraße und Lärchenstraße als Kriminalbeamtin aus und behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Die Anruferin sprach akzentfreies Deutsch und riet dazu, alle Fenster zu schließen. In keinem Fall wurden Daten preisgegeben oder ein Schaden verursacht. Zudem wurde in den vergangenen Tagen ein brauner Transporter mit mehreren Insassen gesehen, die sich auffällig in verschiedenen Berwanger Wohngebieten bewegten. Bislang gab es keine Hinweise, dass ein Zusammenhang zwischen dem Transporter und den Anrufen besteht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Am Sonntagmorgen brach in einer Wohnung in der Südstraße in Heilbronn ein Küchenbrand aus. Gegen 10 Uhr meldeten Bewohner das Feuer im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Es konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Vermutlich war ein technischer Defekt im Bereich des Herds die Ursache. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Friedrichshall: Mann bei Angriff am Kocherufer verletzt - Polizei ermittelt

Ein 43-jähriger Angler wurde am späten Freitagabend in der Bergrat-Bilfinger-Straße in Bad Friedrichshall von mehreren Männern angegriffen. Gegen 23:15 Uhr bemerkte der Mann während eines Livestreams auf einer Online-Plattform, dass sich eine Gruppe von Männern an seinem Angelplatz zu schaffen machte. Als er sie ansprach, kam es zu einem Gerangel. Einer der Männer stieß ihn zu Boden und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Danach sollen die Personen mit mehreren Fahrzeugen geflüchtet sein. Die Männer sollen allesamt Arbeitskleidung getragen, etwa 25-40 Jahre alt und sich in türkischer Sprache unterhalten haben. Der Geschädigte wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

B39/Ellhofen: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

In der Nacht auf Sonntag wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 39 bei Ellhofen leicht verletzt. Gegen 1 Uhr geriet der 30-jährige Fahrer eines VW Fox in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen, in dem sich drei Personen im Alter von 16 bis 39 Jahren befanden. Die Frau am Steuer des Opel konnte noch leicht nach rechts ausweichen, wodurch es zum seitlichen Aufprall kam. Der VW schleuderte anschließend in die Leitplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Alle drei Insassen des Opel wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Polizei geht gegen Raser- und Poserszene in der Innenstadt vor

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei Heilbronn mehrere Fahrzeuge, die durch überhöhte Geschwindigkeit und vermeidbaren Lärm auffielen. Gegen 22:50 Uhr stellte eine Streife in der Straße "Im Zukunftspark" einen Mercedes-Fahrer fest, der sein Fahrzeug wiederholt lautstark beschleunigte. Der 29-Jährige gab an, nicht gewusst zu haben, dass der dabei verursachte Lärm unzulässig sei. Ihm wurde ein Platzverweis bis 6 Uhr ausgesprochen. Etwa eine Stunde später beobachteten die Beamten in der Mannheimer Straße einen Audi, dessen Fahrer durch hochtouriges Beschleunigen auffiel. Der 20-Jährige fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Allee in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte den Pkw schließlich in der Wollhausstraße anhalten. Auch ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen 0:50 Uhr, fiel ein BMW-Fahrer auf der Allee auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Fahrstreifen hinweg andere Fahrzeuge überholte. Die Streife musste auf bis zu 90 km/h beschleunigen, um ihn zu stoppen. Der 21-Jährige räumte den Verstoß ein und sprach von einem "dummen Fehler". Auch in diesem Fall wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Neben den Platzverweisen wurden gegen alle drei Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Mitteilungen an die zuständigen Führerscheinstellen gefertigt. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird weiterhin konsequent gegen rücksichtsloses Fahrverhalten im innerstädtischen Bereich vorgehen.

A81/Ilsfeld: Zeugen nach gefährlichem Fahrverhalten gesucht

Am Sonntagvormittag wurde auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Heilbronn-Untergruppenbach ein roter Ford Kuga durch den unbekannten Fahrer eines grauen BMW gefährdet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10:39 Uhr und 10:42 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrängte und behinderte der BMW den Ford mehrfach im fließenden Verkehr. Die Polizei hat inzwischen erste Hinweise und Bildmaterial zum Fahrzeug, das mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Esslingen unterwegs war. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des BMW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

