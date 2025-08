Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hettingen

Ölspur führt zu Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000.- Euro entstand am Samstagmittag gegen halb zwei bei einem Verkehrsunfall auf der B32 zwischen Gammertingen und Hettingen. Vermutlich infolge eines Ölflecks auf der Fahrbahn nach einer Rechtskurve kam ein in Fahrtrichtung Hettingen fahrender 28-jähriger Lenker eines BMW von der Straße ab. Anschließend kollidierte er mit einer Felswand bevor sein Fahrzeug wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die insbesondere Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, sich unter Tel.: 07571/1040 zu melden.

Pfullendorf

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr

Unerlaubt von der Unfallstelle zwischen Pfullendorf und Kleinstadelhofen entfernte sich am Samstagabend gegen halb sieben ein Fahrzeuglenker, nachdem sein Spiegel den Spiegel eines entgegenkommenden weißen VW-Transporter gestreift und beschädigt hatte. Am Fahrzeug des in Richtung Pfullendorf fahrenden VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Zum Verursacherfahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um den Verkaufswagen eines Grillhähnchen-Anbieters handeln könnte. Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel.: 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell